РФ атакувала ЖК популярної української ведучої

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Про це Аліна Доротюк розповіла в Instagram, передає RegioNews.

Українська журналістка розповіла, що росіяни атакували її житловий комплекс. За її словами, це вже другий випадок із влучанням ворожого дрона.

"Кажуть, двічі в одне місце не прилітає… За два роки, що я тут живу, це другий приліт російського дрона в наш ЖК. Цього разу в парковку. Моє авто врятувало тільки те, що я поїхала на відкриття ОМКФ, а пізно ввечері запаркувала його в іншому місці", - каже Аліна Доротюк.

На щастя, ніхто з жителів не постраждав. Однак на парковці горіли автомобілі.

"Хоча всі живі, болить за майно людей. Болить за стрес, який ми переживаємо щоразу під час цих прильотів. Щодня гинуть незнайомі, але такі рідні українці… Це тотальний невимовний біль. Сьогодні мене переповнює відчуття спустошення і разом з тим мрія – побачити, як росія так само палатиме у вогні", - каже ведуча.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що РФ використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. При цьому на столиці ворог випробовував нову ракету.