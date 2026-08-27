Актер Арам Арзуманян перенес операцию

Фото из открытых источников

Известный актер Арам Арзуманян удивил поклонников фото из больницы. Оказалось, у артиста была операция

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Арам Арзуманян показал фото, где его можно увидеть в больнице. По его словам, он перенес операцию. Сейчас артист уже восстанавливается, и ему уже разрешают есть.

Точные причины сделки он не раскрывает. Однако, вероятно, это связано с его недавней травмой: во время одного из спектаклей артист повредил ногу.

Напомним, ранее военный Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге. Жених ведущей Леси Никитюк показал, как он смотрится после операции.