Более половины зарплаты на школу: сколько стоит собрать первоклассника в Украине

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Аналитики подсчитали, сколько денег родителям первоклассников придется потратить на первое сентября. В частности, учли канцелярию и одежду

Об этом сообщили аналитики Codes.com.ua , передает RegioNews.

В среднем подготовка первоклассника в Украине в этом году стоит 12923 гривны. Это на 30% дороже, если сравнивать с прошлым годом. К примеру, в Киеве это около 27% от средней зарплаты, а в Кировоградской области - около 61% от среднего заработка.

Как росли цены

В 2020 году подготовка первоклассника оценивалась примерно в 2,5-3 тысячи гривен. Это означает, что в среднем за 6 лет это подорожало около 10 тысяч гривен. То есть рост цены составляет 331%.

Сколько стоит подготовить ребенка к школе в 2026 году

расчетная стоимость полной корзины первоклассника в 2026 году - 12 923 грн;

изменение по отношению к 2025 году — рост на 30%;

изменение относительно 2020 года - рост более 333%, или в 4,33 раза;

самая дорогая статья в структуре расходов – одежда, около 65%;

наибольшее удорожание - одежда, +40%;

наибольшая нагрузка на среднюю зарплату - Кировоградская область, 61%;

доля государственной помощи в расходах ("Упаковщик школьника" для первоклассников) — 38,7%.

В случае, если экономить на всех товарах и брать только самые бюджетные, можно подготовить первоклассника в школу и за 5 тысяч гривен. При этом в ряде регионов затраты на подготовку ребенка к учебному году составляют более половины от зарплаты:

Кировоградская область - 61,0% средней зарплаты;

Черновицкая – 59,6%;

Ивано-Франковская - 54,4%;

Одесская - 53,2%;

Харьковская - 52,4%;

Полтавская - 51,8%.

Для сравнения в Киеве этот показатель составляет всего 26,9%, в среднем по Украине — 42,35%.

Как сэкономить

"Упаковка школьника" — до 5 000 грн на школьные покупки для первоклассника. Акции магазинов – скидки около 10–20%. Совместные закупки канцтоваров – экономия до 20–30%. Подержанные одежды и аксессуары – экономия около 30–50% и даже больше. Промокоды, кэшбек и сравнение цен.

Напомним, в начале осени, по мнению экспертов, валютный рынок может стать более активным. Стало известно, как это может повлиять на цены.