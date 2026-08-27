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27 августа 2026, 23:25

Более половины зарплаты на школу: сколько стоит собрать первоклассника в Украине

27 августа 2026, 23:25
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Фото из открытых источников
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Аналитики подсчитали, сколько денег родителям первоклассников придется потратить на первое сентября. В частности, учли канцелярию и одежду

Об этом сообщили аналитики Codes.com.ua , передает RegioNews.

В среднем подготовка первоклассника в Украине в этом году стоит 12923 гривны. Это на 30% дороже, если сравнивать с прошлым годом. К примеру, в Киеве это около 27% от средней зарплаты, а в Кировоградской области - около 61% от среднего заработка.

Как росли цены

В 2020 году подготовка первоклассника оценивалась примерно в 2,5-3 тысячи гривен. Это означает, что в среднем за 6 лет это подорожало около 10 тысяч гривен. То есть рост цены составляет 331%.

Сколько стоит подготовить ребенка к школе в 2026 году

  • расчетная стоимость полной корзины первоклассника в 2026 году - 12 923 грн;
  • изменение по отношению к 2025 году — рост на 30%;
  • изменение относительно 2020 года - рост более 333%, или в 4,33 раза;
  • самая дорогая статья в структуре расходов – одежда, около 65%;
  • наибольшее удорожание - одежда, +40%;
  • наибольшая нагрузка на среднюю зарплату - Кировоградская область, 61%;
  • доля государственной помощи в расходах ("Упаковщик школьника" для первоклассников) — 38,7%.

В случае, если экономить на всех товарах и брать только самые бюджетные, можно подготовить первоклассника в школу и за 5 тысяч гривен. При этом в ряде регионов затраты на подготовку ребенка к учебному году составляют более половины от зарплаты:

  • Кировоградская область - 61,0% средней зарплаты;
  • Черновицкая – 59,6%;
  • Ивано-Франковская - 54,4%;
  • Одесская - 53,2%;
  • Харьковская - 52,4%;
  • Полтавская - 51,8%.

Для сравнения в Киеве этот показатель составляет всего 26,9%, в среднем по Украине — 42,35%.

Как сэкономить

  1. "Упаковка школьника" — до 5 000 грн на школьные покупки для первоклассника.
  2. Акции магазинов – скидки около 10–20%.
  3. Совместные закупки канцтоваров – экономия до 20–30%.
  4. Подержанные одежды и аксессуары – экономия около 30–50% и даже больше.
  5. Промокоды, кэшбек и сравнение цен.

Напомним, в начале осени, по мнению экспертов, валютный рынок может стать более активным. Стало известно, как это может повлиять на цены.

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