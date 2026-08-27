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27 августа 2026, 23:40

Цены на золото изменились: сколько можно "выручить" из украшений

27 августа 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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В Национальном банке Украины объявили о новых актуальных ценах на золото. В первую очередь следует обращать на пробу

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 27 августа расценки на золото без учета НДС таковы:

  • для изделия, имеющего 333 пробы, цена за грамм – 2 161,96 гривны;
  • 375 пробу – 2 434,64 гривны за грамм;
  • 500 пробу – 3 246,19 гривны за грамм;
  • 583 пробу – 3 785,06 гривны за грамм;
  • 585 пробу – 3 798,04 гривны за грамм;
  • 750 пробу – 4 869,29 гривны за грамм;
  • 900 пробу – 5 843,14 гривны за грамм;
  • 999 проба – 6 485,89 гривны за грамм.

Напомним, в начале осени, по мнению экспертов, валютный рынок может стать более активным. Стало известно, как это может повлиять на цены.

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