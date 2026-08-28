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28 серпня 2026, 00:55

Зірковий візажист Єгор Андрюшин зізнався, скільки коштує його косметика

28 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Відомий візажист Єгор Андрюшин часто дивує "зірковими перевтіленнями". Він розповів, скільки витрачає на косметику для роботи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами візажиста, цінник його колекції косметики перевалює за пів мільйона гривень. Наприклад, палетки тіней від Tom Ford затягують щонайменше на 4 000 грн за штуку, і таких наборів у нього чимало. Консилер від елітного бренду La Prairie обійшовся у 12 000 грн. Тональний флюїд від того ж La Prairie - на цілих 16 000 грн.

При цьому Єгор Андрюшин зазначив, що часто бренди не виправдовують свою ціну. На думку візажиста, зараз українські бренди часто роблять декоративну косметику, яка лягає на шкіру куди краще за якийсь там швейцарський ексклюзив.

Нагадаємо, раніше зірка 13 сезону МастерШеф, блогер Дмитро Чикало розповів про свої доходи. Він пояснив, скільки грошей у нього йде на продукти.

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