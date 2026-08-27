Голливудская актриса появилась на свадьбе украинского военного
Известная голливудская актриса неожиданно посетила свадьбу украинского защитника. Сама актриса называет это великой честью
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
По словам Кэтрин Винник, она случайно познакомилась с военным Дмитрием. Он защищает Украину в одном из самых горячих направлений. Несмотря на войну, защитник нашел возможность жениться на любимой, и актриса получила приглашение. В результате звезда сериала "Викинги" действительно посетила его свадьбу.
"Это для меня большая честь - быть свидетелем столь важного дня и отпраздновать их любовь", - говорит актриса.
Справка. Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) – канадский режиссер и актриса. В частности, известна по ролям в сериалах "Кости" и "Викинги". В 2023 году Кэтрин Винник стала посольством фонда UNITED24. В частности, со своим благотворительным фондом The Winnick Foundation открыла через UNITED24 собственный сбор на восстановление одного из 18 домов программы восстановления.