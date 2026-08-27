Голливудская актриса появилась на свадьбе украинского военного

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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Кэтрин Винник, она случайно познакомилась с военным Дмитрием. Он защищает Украину в одном из самых горячих направлений. Несмотря на войну, защитник нашел возможность жениться на любимой, и актриса получила приглашение. В результате звезда сериала "Викинги" действительно посетила его свадьбу.

"Это для меня большая честь - быть свидетелем столь важного дня и отпраздновать их любовь", - говорит актриса.

Справка. Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) – канадский режиссер и актриса. В частности, известна по ролям в сериалах "Кости" и "Викинги". В 2023 году Кэтрин Винник стала посольством фонда UNITED24. В частности, со своим благотворительным фондом The Winnick Foundation открыла через UNITED24 собственный сбор на восстановление одного из 18 домов программы восстановления.