Співачка MamaRika зізналась, чому її чоловіку з нею складно ужитись

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Співачка MamaRika із чоловіком Сергієм Середою разом уже багато років, разом вони виховують сину. При цьому артистка зізнається, що не розуміє, як вона "вляпалась" в шлюб

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, у неї дуже норовливий та складний характер. Тому, на її думку, вона не створена для шлюбу. MamaRika каже, що з нею складно ужитись, і ці слова підтвердив її чоловік.

"Дуже незалежна. Дуже люблю свободу. Я взагалі не розумію, як я вляпалась, що я одружилась. Я дійсно автономна. Зі мною важко. Я не дуже створена взагалі для життя з кимось в одному просторі. В мене ідеальний чоловік, бо він настільки класно вписався (в моє життя — ред.)", - говорить співачка.

MamaRika додала, що вона дуже запальна і не може всидіти на місці. При цьому її чоловік у родині відповідає за баланс та спокій.

"Мені треба, щоб все горіло, було цікаво, процес був цікавий, щоб шлях був цікавий. Він (Сергій — ред.) різноманітний, але він от реально база. Тобто він мене заземляє, а я лечу, горю і він мене так: "Зупинись", - розповідає артистка.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).