Цены на бензин упали: что происходит на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострений на Ближнем Востоке. При этом теперь цены снова начали падать
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 26 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,63 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 80,00 гривны за литр (-0,02 гривны);
- бензин А-92 – 76,91 гривны за литр (-0,04);
- дизтопливо – 91,91 гривны за литр (-0,06 гривны);
- автогаз – 43,88 гривны за литр (-0,85).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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