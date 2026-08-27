Актор Арам Арзуманян переніс операцію

Фото з відкритих джерел

Відомий актор Арам Арзуманян здивував прихильників фото з лікарні. Виявилось, у артиста була операція

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Арам Арзуманян показав фото, де його можна побачити у лікарні. За його словами, він переніс операцію. Зараз артист уже відновлюється, і йому вже дозволяють їсти.

Точні причини операції він не розкриває. Проте, ймовірно, це пов'язано з його нещодавньою травмою: під час однієї з вистав артист пошкодив ногу.

Нагадаємо, раніше військовий Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі. Наречений ведучої Лесі Нікітюк показав, як він виглядає після операції.