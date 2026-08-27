Актор Арам Арзуманян переніс операцію
Відомий актор Арам Арзуманян здивував прихильників фото з лікарні. Виявилось, у артиста була операція
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Арам Арзуманян показав фото, де його можна побачити у лікарні. За його словами, він переніс операцію. Зараз артист уже відновлюється, і йому вже дозволяють їсти.
Точні причини операції він не розкриває. Проте, ймовірно, це пов'язано з його нещодавньою травмою: під час однієї з вистав артист пошкодив ногу.
Нагадаємо, раніше військовий Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі. Наречений ведучої Лесі Нікітюк показав, як він виглядає після операції.
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