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27 серпня 2026, 01:55

Актор Арам Арзуманян переніс операцію

27 серпня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Відомий актор Арам Арзуманян здивував прихильників фото з лікарні. Виявилось, у артиста була операція

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Арам Арзуманян показав фото, де його можна побачити у лікарні. За його словами, він переніс операцію. Зараз артист уже відновлюється, і йому вже дозволяють їсти.

Точні причини операції він не розкриває. Проте, ймовірно, це пов'язано з його нещодавньою травмою: під час однієї з вистав артист пошкодив ногу.

Нагадаємо, раніше військовий Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі. Наречений ведучої Лесі Нікітюк показав, як він виглядає після операції.

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