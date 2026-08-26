21:47  25 августа
ДТП на Житомирщине: из-за столкновения легковушки и маршрутки пострадали семь человек
21:17  25 августа
Атака дрона на Запорожье: количество пострадавших выросло до семи
20:40  25 августа
В Ровенской области делец организовал уклонисту "путь в Беларусь"
UA | RU
UA | RU
26 августа 2026, 00:55

Голодала со 100 гривнами в день: актриса Ксения Мишина рассказала об издевательствах от отца ее сына

26 августа 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актриса Ксения Мишина воспитывает сына Платона сама. Артистка откровенно рассказала, как токсичны были ее отношения с отцом ребенка

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ксении Мишиной, отношения с отцом ее сына начинались как в сказке. Он показывал ей строительство его квартиры и называл это "гнездышком", где они будут жить с ребенком. Однако когда актриса забеременела, все изменилось.

"Помню, когда я уже была беременна, мы жили вместе и мне нужно было платить семестр в университете, он мне грубо сказал: маме с папой колокола - пусть они тебе платят. Вот это будущий муж", - вспоминает артистка.

Дальше становилось еще хуже. Когда у актрисы был сильный токсикоз и она не могла выйти на кухню спокойно, ее партнер отказывался что-нибудь приготовить ей, чтобы помочь. В день он давал ей всего 100 гривен, хотя имел гораздо больше денег.

"Дома у нас была тумбочка и там куча долларов постоянно лежала. Он мне говорил: тебе сюда нельзя - тебе на 100 гривен день. Помню, я так хотела есть и мне так стыдно было позвонить маме и папе, когда рядом типа мой муж", - говорит Ксения.

Она бросила его на шестом месяце беременности. С тех пор "горе-отец" ни разу не помог сыну ни с чем.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актриса Анна Кузина рассказала о возвращении мужа с фронта
25 августа 2026, 01:35
Друг актрисы Екатерины Кузнецовой погиб из-за действий ТЦК: что сейчас говорит артистка
25 августа 2026, 00:55
Актриса Екатерина Кузнецова призналась, как может отказаться от свидания
22 августа 2026, 01:35
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Певец Олег Винник признался, какое у него гражданство
26 августа 2026, 01:35
Цены на бензин "штормит": что происходит на АЗС в Украине
25 августа 2026, 23:55
РФ бьет по составам супермаркетов: в METRO и Эпицентре рассказали, будет ли подорожание
25 августа 2026, 23:40
Стоимость жилья в столице взлетела в цене: сколько придется тратить на жизнь в Киеве
25 августа 2026, 23:20
В Херсонской области россияне убили человека
25 августа 2026, 22:45
Оккупанты атаковали четыре района Днепропетровщины: пострадали четыре человека
25 августа 2026, 22:38
В Харьковской области нацгвардейцы освободили лесной массив и взяли под контроль часть села
25 августа 2026, 22:19
ДТП на Житомирщине: из-за столкновения легковушки и маршрутки пострадали семь человек
25 августа 2026, 21:47
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли два человека
25 августа 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Все блоги »