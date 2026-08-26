Голодала со 100 гривнами в день: актриса Ксения Мишина рассказала об издевательствах от отца ее сына

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Актриса Ксения Мишина воспитывает сына Платона сама. Артистка откровенно рассказала, как токсичны были ее отношения с отцом ребенка

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ксении Мишиной, отношения с отцом ее сына начинались как в сказке. Он показывал ей строительство его квартиры и называл это "гнездышком", где они будут жить с ребенком. Однако когда актриса забеременела, все изменилось.

"Помню, когда я уже была беременна, мы жили вместе и мне нужно было платить семестр в университете, он мне грубо сказал: маме с папой колокола - пусть они тебе платят. Вот это будущий муж", - вспоминает артистка.

Дальше становилось еще хуже. Когда у актрисы был сильный токсикоз и она не могла выйти на кухню спокойно, ее партнер отказывался что-нибудь приготовить ей, чтобы помочь. В день он давал ей всего 100 гривен, хотя имел гораздо больше денег.

"Дома у нас была тумбочка и там куча долларов постоянно лежала. Он мне говорил: тебе сюда нельзя - тебе на 100 гривен день. Помню, я так хотела есть и мне так стыдно было позвонить маме и папе, когда рядом типа мой муж", - говорит Ксения.

Она бросила его на шестом месяце беременности. С тех пор "горе-отец" ни разу не помог сыну ни с чем.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.