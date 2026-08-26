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26 августа 2026, 01:35

Певец Олег Винник признался, какое у него гражданство

26 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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С начала полномасштабной войны Олег Винник поселился в Германии. По его словам, на самом деле он там проживает уже больше 20 лет. Но с его паспортом все оказалось не так-то просто

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Олега Винника, он хочет получить немецкое гражданство. Он заявил, что в Украину ездил только в гости или работать, но в Германии чувствует себя как дома.

"Сейчас у меня нет гражданства Германии, я резидент. 26 лет я живу здесь, более 20 лет я являюсь резидентом этой страны. Наверное, это было бы правильно стать немцем, потому что большую часть своей взрослой жизни я здесь. Я здесь лучше все понимаю, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Наверное, было бы сегодня правильно стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец", - сказал артист.

По словам певца, он пока менять документы не планирует.

"Меня можно осуждать как угодно, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии - цивилизованно. Сегодня уже можно иметь два гражданства. Я пока живу. Пока у нас война, это все сложная тема", - подчеркнул Винник.

Напомним, ранее певец Олег Винник отреагировал на обвинения о том, что он скрылся из Украины. По словам артиста, уже более 20 лет он является резидентом Германии. Артист заявил, что он уезжал из Украины, не нарушая закон со всеми нужными документами.

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