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19 серпня 2026, 00:55

Співачка Оля Полякова подає до суду на Яніну Соколову

19 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Оля Полякова заявила про намір подати до суду на Яніну Соколову. Напередодні журналістка її жорстко розкритикувала

Про це співачка заявила у своєму відео, передає RegioNews.

У своєму відео Полякова зазначила, що критика - це нормально, але не брехня. За словами співачки, вона готова подати до суду на Яніну Соколову.

"Критика – це нормально. Але брехня – не нормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду", - заявила Полякова.

Що казала про Полякову Яніна

Співачка Оля Полякова у інтерв'ю Раміні Есхакзай заявила, що українці інколи самі "загоняють один одного в якийсь "совок", де кожен твій крок чи фото – це привід для "зради". Також артистка висловлювалась про мобілізацію, зазначаючи, що нібито в Україні людину можуть викрасти на вулиці, а всі пройдуть повз.

Журналістка Яніна Соколова прокоментувала скандальне інтерв'ю співачки. Вона звинуватила артистку в тому, що та підіграє російській пропаганді.

"Що летить з її ватного рота. Якби росіяни окупували Україну, Оля Полякова тут прекрасно себе почувала б, бо для неї абсолютно не має значення, хто тут і що. А коли росіяни напали на нас у 2014 році, Оля Полякова продовжувала їздити до росіян. Вона виступала на їхніх шоу, вдягнувши кокошник, вона демонструвала свою прихильність до них. Їздила до них на музичні премії, дружила з росіянами до того, як суспільство не вказало їй у 2022 році, що це не окей. Якби "рускій мір" був би в Україні, вона була б його яскравою частиною. Оля Полякова грає на руку російській пропаганді. Вона тупа п***а", - сказала журналістка.

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