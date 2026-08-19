Співачка Оля Полякова подає до суду на Яніну Соколову

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Про це співачка заявила у своєму відео, передає RegioNews.

У своєму відео Полякова зазначила, що критика - це нормально, але не брехня. За словами співачки, вона готова подати до суду на Яніну Соколову.

"Критика – це нормально. Але брехня – не нормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду", - заявила Полякова.

Що казала про Полякову Яніна

Співачка Оля Полякова у інтерв'ю Раміні Есхакзай заявила, що українці інколи самі "загоняють один одного в якийсь "совок", де кожен твій крок чи фото – це привід для "зради". Також артистка висловлювалась про мобілізацію, зазначаючи, що нібито в Україні людину можуть викрасти на вулиці, а всі пройдуть повз.

Журналістка Яніна Соколова прокоментувала скандальне інтерв'ю співачки. Вона звинуватила артистку в тому, що та підіграє російській пропаганді.