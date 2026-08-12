"Кожен сам вибирає": ведучий Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з Потапом, який хрестив його сина

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Скандальний репер Потап є хрещеним батьком сина Юрія Горбунова та Катерини Осадчої. Тепер ведучий розповів, які у них зараз стосунки із кумом

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Виявилось, що зараз Юрій Горбунов та Катерина Осадча не підтримують стосунки з "зірковим кумом". За словами ведучого, спілкуватись із Потапом вони припинили давно.

"Ні, ми давно не спілкувалися, не списувалися, не розмовляли. Ну, як є, так є. Кожен сам вибирає, де йому жити, що робити та як боротися з тією історією, яку ми зараз маємо в нашому житті. Але кожен вибирає своє. Але відсутність хрещеного на цей момент ми компенсуємо подарунками і всім іншим. Так що Іван від цього не страждає", - каже Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що ведуча Катерина Осадча в шлюбі з ведучим Юрієм Горбуновим у 2017 році народився син Іван, а у 2021 році — син Данило. Раніше вони розповідали, що познайомились та закохались під час зйомок шоу "Голос Країни".