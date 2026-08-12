Переможниця "Холостяка" зізналась, скільки їй пропонували грошей за інтим

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Переможниця 12-го сезону "Холостяка" Катя Лозовицька розповіла, які непристойні пропозиції вона отримувала від впливових чоловіків. За словами дівчини, її дратує стереотип, що всі моделі автоматично стають експортницями

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами моделі, в соціальних мережах вона часто отримує пропозиції від впливових чоловіків. Зокрема, вони кличуть дівчину в ескорт, пропонують гроші за інтим або просять продавати відверті фото.

"Чого тільки не пропонували. Писали менеджери якихось впливових чоловіків – це взагалі постійно в телеграмі прилітає. Не знаю звідки вони номер телефону беруть. Пропонували 200 тисяч доларів у місяць", - каже Катя Лозовицька.

За словами дівчини, її дратує стереотип, що всі моделі автоматично стають ескортницями. Вона наголосила, що моделінг - це важка робота і фізично, і морально.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь народила дитину. Вона відверто розповіла, якими були пологи. Каже, що зіткнулась з погіршенням самопочуття: піднялася температура та з’явилася сильна слабкість. Увесь цей час поруч з нею був її чоловік Іван.