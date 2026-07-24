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24 июля 2026, 01:35

Певица Елена Тополя намекнула, когда на самом деле начался развод с экс-супругом

24 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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В декабре прошлого года Елена и Тарас Тополи сообщили о разводе. Уже в январе они официально перестали быть мужем и женой. Однако проблемы в браке начались задолго до этого

Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

По словам Елены Тополи, она не может комментировать это. Однако она добавила, что очевидно, что подобные объявления о разводе не формируются в один день.

По словам артистки, она интуитивно чувствовала, что что-то может произойти еще когда была в США в начале полномасштабного вторжения.

"Я над этим решением очень долго в Америке думала и собиралась постоянно, в какой-то момент это так произошло. Мне психологически там было очень тяжело. Я понимала, что есть мероприятие Украины, Ужгород, есть города, в которых безопасно. Я не находила для себя объяснений, потому что вещи, которые были ценнее для меня, позволяли такое пребывание на западе Украины. Но мои ценности не стали ценностями… Я почувствовала, что пора возвращаться, потому что будет беда, ну, она и случилась. Это просто интуитивно уже все было", – призналась Елена Тополя.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.

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