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23 июля 2026, 00:55

Певец Иван Люленов признался, сколько денег тратит ежемесячно

23 июля 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певец Иван Люленов отметил, что в Украине популярность не всегда гарантирует высокие доходы. По его словам, большую часть прибыли приходится вкладывать в музыку.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Вспомнил, как я ехал в автобусе из Кишинева в Киев, и меня буквально были: "Вань, а ты что, на автобусе едешь?". Типа ну да. Это было много лет назад, я уже был в Лиге смеха, это уже была определенная популярность. Меня в автобусе все узнавали, фоткались, на таможне фоткались. И меня тогда спрашивали: "Ты еще на автобусе ездишь?". Это в целом ответ на то, что такова это работа. Да, тебя знают, узнают, но по деньгам", - говорит артист.

Иван Люленов добавил, что украинским музыкантам сложно получать доход от роялти. Ведь по сравнению с США или странами ЕС, для Украины эти выплаты достаточно скромны. При этом каждый месяц артисту приходится вложить тысячи долларов в свое творчество.

"Это точно более 2 000 долларов. У нас огромная команда, постоянно клипы, видео, фото или какие-то концерты. Бывают концерты, которые ты хочешь сделать специально красивыми, крутыми, и ты еще и вкладываешь в концерт, а не то чтобы зарабатываешь. В среднем если говорить о расходах — это точно больше 2 000 долларов. Думаю, что 3–4 тысячи", - говорит артист

Справка. Иван Люленов – украинский певец, шоумен, юморист молдавского происхождения. В 2018 году он участвовал в шоу "Лига смеха". В 2021 году зрители видели его в проекте "Танцы со звездами". После начала полномасштабной войны Люленов принял решение остаться в Украине.

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