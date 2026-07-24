Певица Анна Тринчер призналась, для кого купила дорогую иномарку

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Певица Анна Тринчер купила иномарку за десятки тысяч долларов. Оказалось, это был подарок для близкого человека

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Отмечается, что артистка купила Volkswagen Touareg 2026 выпуска в стильном бежевом цвете, стоимость которой колеблется от 65 до 91 тысячи долларов. Оказалось, что автомобиль был куплен не для него, а для его мамы.

"Во-первых, это неэлитная машина, она не считается таковой. Во-вторых, это был наш общий подарок маме. Это человек, который стоит всего, каждой моей заработанной копейки, моего времени, моей любви, моего присутствия. И все, что я делаю - это то, чтобы она мною гордилась. И если есть такая возможность ее порадовать, так буду охотно делать", - говорит Анна Тринчер.

Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.