Ведущий Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Анатолия Анатолича, во время движения в плотном потоке автомобилей он увидел впереди машину, которая остановилась прямо посреди полосы. Может быть, машина просто заглохла, но водитель не выставил аварийный знак. Ведущий не успел вовремя перестроиться, в результате чего произошло ДТП.

К счастью, никто не пострадал. Однако ретро-кабриолет BMW в 2004 году выпуска повредился.

"Случилось небольшое транспортное происшествие. Главное – все живы и здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля не такие серьезные повреждения – крыло и бампер. Это, кстати, за 20 лет впервые кого-то задел, за 20 лет за рулем. Я ехал в потоке, автомобиль с буквой У стоял в средней полосе, что-то с ним произошло. Я не успел перестроиться. Это не кровь, это краска красного авто", – рассказал ведущий.

Справка. Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).