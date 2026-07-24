Співачка Олена Тополя натякнула, коли насправді почалось розлучення з екс-чоловіком

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У грудні минулого року Олена та Тарас Тополі повідомили про розлучення. Уже в січні вони офіційно перестали бути чоловіком і дружиною. Проте проблеми у шлюбі почались задовго до цього

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, вона не може коментувати це. Проте вона додала, що очевидно, що такі оголошення про розлучення не формуються в один день.

За словами артистки, вона інтуїтивно відчувала, що щось може статись, ще коли була в США на початку повномасштабного вторгення.

"Я над цим рішенням дуже довго в Америці думала і збиралась постійно, в якийсь момент це так сталося. Мені психологічно там було дуже тяжко. Я розуміла, що є захід України, Ужгород, є міста, в яких безпечно. Я не знаходила для себе пояснень, бо речі, які були цінніші для мене, вони дозволяли таке перебування на заході України. Але мої цінності не стали цінностями….Я відчула, що час повертатися, бо буде біда, ну, вона й сталась. Це просто інтуїтивно вже все було", – зізналася Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим. Згодом Олена Тополя розповідала, чи були в неї думки про воз'єднання з екс-чоловіком.