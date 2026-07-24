Співачка Олена Тополя відверто розповіла, що було на злитому секс-відео

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Співачка Олена Тополя прокоментувала вміст секс-відео, яке злили у мережу проти її волі. За словами артистки, хлопець отримував чіткі вказівки від замовленика

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, під час слідства вона дізналась всі деталі та була шоковала тим, які брудні речі зловмисники "замовляли" для відео.

"Я розумію, що там є моменти на відео, які дійсно не викликають нічого хорошого в плані того, що декому це там огидно, бридко, але я можу зізнатися, що я вперше пробувала це в житті і е мені просто було цікаво. Я навіть не розуміла, що це таке. Тобто я погодилася, я один раз спробувала і на цьому закінчила", - каже співачка.

При цьому вона зазначила, що інтимні питання повинні лишатись поза публічним простором.

"Я як дитина в цьому процесі була, яка дізнається щось нове. Дещо я дізналася новенького, але це не означає, що я так живу", - каже Олена Тополя.

Нагадаємо, журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення. Згодом співачка зізнавалась, що це вплинуло на її емоційний стан.