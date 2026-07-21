Ведущий Игорь Кондратюк признался - зачем намеренно "сливал" участников "Караоке на майдане"

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Как оказалось, Игорь Кндратюк годами имел свою секретную схему подбора участников в "Караоке на Майдане". Некоторых участников он практически "сливал" специально

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как объяснил Игорь Кондратюк, было несложно выбрать людей, которые хотели или умели петь. Однако чтобы все было интереснее, он придумал себе систему.

"Правило у меня в голове всегда было такое: один из четырех участников должен не уметь петь. Типа я ошибся, ведущий - "лошаря". Кто-то должен петь очень хорошо, потому что он должен победить. И двое, где зрители могли бы сомневаться, кто будет финалистом. Так я игру расписывал для себя", - говорит ведущий.

Однако иногда талантливые люди ломали его систему. Потому что происходили выпуски, где каждый участник демонстрировал сильный вокал, и предсказать победителя становилось почти невозможно.

"Очень часто все четверо пели божественно. Я такие передачи помню и просто получал колоссальное удовольствие", – говорит Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, он не видит смысла это скрывать.