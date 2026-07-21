Блогер Богдан Буше признался, как девушки намекали ему на дорогие подарки

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Блогер Богдан Буше признался, что были ситуации, когда в начале знакомства девушки сразу намекали ему, что хотят что-то получить. Это случалось даже тогда, когда о серьезных отношениях речь не шла

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Богдаша Шелудяка, когда девушки в начале знакомства уже намекали на дорогие подарки, он сразу понимал, что их ценности не совпадают.

"Таких ситуаций было максимум две. То, что мне запомнилось, это там буквально через неделю общения девушка говорит: "Ой, мне машину надо переобувь на зимнюю резину". Я говорю: "Окей, переобувай". "Блин, а у меня резина уже такая затасканная". Говорю ей, что я понимаю. Но там даже не пахло ни серьезными отношениями, ни каким-нибудь более серьезным общением", - говорит Богдан.

Напомним, ранее Богдан "Буше" Шелудяк признался, как живет после серьезного диагноза. Пока ему нужно регулярно проходить обследование.