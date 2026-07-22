Під час обстрілу Київщини згоріло авто відомого ведучого

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Відомий ведучий Євген Фешак розповів, що втратив своє авто. Це сталось під час чергового обстрілу Київської області

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це сталось ще 6 червня, коли росіяни атакували Вишневе. Тоді автомобіль Євгена Фешака був поруч із місцем "прильоту". В результаті позашляховик зазнав серйозних пошкоджень: від машини практично нічого не лишилось.

"Я хочу новий Range Rover, бо мій згорів. Я не дуже хотів про це розповідати. Оце ж була атака на Вишневе, а у мене автомобіль перебував на території СТО, яка поруч із цим "прильотом". Лишилась просто пляма розплавленого алюмінію від автомобіля. Сучасні автомобілі згорають повністю", - каже ведучий.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу також постраждав будинок, у якому з родиною живе родина акторки Олени Кравець.