Під час обстрілу Київщини згоріло авто відомого ведучого
Відомий ведучий Євген Фешак розповів, що втратив своє авто. Це сталось під час чергового обстрілу Київської області
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Це сталось ще 6 червня, коли росіяни атакували Вишневе. Тоді автомобіль Євгена Фешака був поруч із місцем "прильоту". В результаті позашляховик зазнав серйозних пошкоджень: від машини практично нічого не лишилось.
"Я хочу новий Range Rover, бо мій згорів. Я не дуже хотів про це розповідати. Оце ж була атака на Вишневе, а у мене автомобіль перебував на території СТО, яка поруч із цим "прильотом". Лишилась просто пляма розплавленого алюмінію від автомобіля. Сучасні автомобілі згорають повністю", - каже ведучий.
Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу також постраждав будинок, у якому з родиною живе родина акторки Олени Кравець.