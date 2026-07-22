Співачка Анна Трінчер зізналась, за якого відомого артиста хоче заміж з дитинства
Співачка Анна Трінчер зізналась, що у шкільні роки закохалась в одного з відомих українських артистів. За її словами, ця симпатія досі є
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
Співачка Анна Трінчер поділилась милим фактом про свої шкільні роки. За словами артистки, їй дуже сподобався Володимир Дантес, коли вона була в третьому класі.
"Я планувала просто в третьому класі вийти за нього заміж. Не те, щоб я передумала", - каже співачка.
Нагадаємо, раніше співачка Анна Трінчер пояснювала, чому їй дуже складно побудувати стосунки.
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