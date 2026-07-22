Співачка Анна Трінчер зізналась, за якого відомого артиста хоче заміж з дитинства

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Співачка Анна Трінчер зізналась, що у шкільні роки закохалась в одного з відомих українських артистів. За її словами, ця симпатія досі є

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Співачка Анна Трінчер поділилась милим фактом про свої шкільні роки. За словами артистки, їй дуже сподобався Володимир Дантес, коли вона була в третьому класі.

"Я планувала просто в третьому класі вийти за нього заміж. Не те, щоб я передумала", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Анна Трінчер пояснювала, чому їй дуже складно побудувати стосунки.