"Доспівалась": співачку Олю Полякову викликали до Верховної Ради

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Про це Оля Полякова розповіла в Instagram, передає RegioNews.

Із документа можна зрозуміти, що артистку запрошують взяти участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та надати покази або пояснення. Це засідання заплановане на 13 липня, а до 10 липня співачка повинна була підтвердити свою присутність.

"Доспівалась", - коротко прокоментувала Оля Полякова.

При цьому лишається невідомим причина, чому співачку туди запросили та які саме пояснення хочуть. Сама співачка також не уточнила, із чим це може бути пов'язано.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповідала про період, коли до війни вона хотіла бути зіркою в РФ. Проте спроба роботи на московському ринку для неї стала жахливим досвідом.