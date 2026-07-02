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02 июля 2026, 23:35

Певец MELOVIN честно признался, сожалеет ли о публичном каминг-ауте

02 июля 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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Еще пять лет назад MELOVIN прямо на сцене заявил о своей ориентации, поцеловав и девушку, и парня. Однако теперь артист признается, что период после каминг-аута стал для него противоречивым.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MELOVIN вспоминает, что после публичного каминг-аута последовало чувство свободы. Однако в то же время присутствовало давление.

"У меня были очень смешанные, очень разные чувства. Это была свобода, которую я долгое время скрывал в себе. Я жил в страхе, что кто-то сольет мои переписки или фотографии. Тебе приходится быть холодным, чтобы тебя нельзя было пробить. Это маска и броня. Но параллельно было и огромное счастье - жить стало понятнее для себя.

Он отметил, что тогда отсеялась огромная часть аудитории, отменялись концерты, корпоративы, любой заработок, чувство опасности, ведь его преследовали. В частности, были случаи, когда это происходило с пистолетом. Теперь он честно сказал, решился бы на каминг-аут, если бы мог повернуть время вспять.

"Видимо, что нет, не сделал бы. Если бы мне заранее рассказали все, что придется пройти, я бы, пожалуй, хотел сохранить свое ментальное здоровье", - признается MELOVIN.

Напомним, ранее Melovin откровенно рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни. По его словам, он сейчас наслаждается свободой и вниманием.

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