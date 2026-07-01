Актриса Наталья Денисенко призналась, как маленький сын отреагировал на ее вторую свадьбу

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Недавно Наталья Денисенко сказала "да" своему любимому Юрию Савранскому. Теперь актриса рассказала, как на это отреагировал ее 8-летний сын

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Натальи Денисенко, 8-летний Андрюша отреагировал на ее помолвку абсолютно спокойно. Мальчик лишь спросил, очень ли дорого ее кольцо. Кроме того, ребенок вообще не понял, зачем было делать предложение.

"Он не понял, зачем делать такое предложение, потому что Юра и так уже мой муж", - говорит актриса.

Денисенко рассказала, что мальчик очень быстро привык к Савранскому.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Там он и сделал ей предложение в присутствии ее сына.