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30 июня 2026, 00:35

Теперь муж и жена: Даша Квиткова показала фото со свадьбы с Владимиром Бражко

30 июня 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская блоггерша Даша Квиткова и футболит Владимир Бражко поженились. Они показали, как прошло празднование

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На кадрах по свадьбе можно увидеть, что выносившим кольца свидетелем стал 4-летний сын Даши Квитковой. Следует отметить, что у новоиспеченного отчима сына Квитковой и Никиты Добрынина прекрасные отношения с Левчиком.

Даша Квиткова выходила замуж в двух платьях: для церемонии обмена обетами она выбрала приталенное классическое длинное свадебное платье от украинского бренда Milla Nova.

Также на свадьбе были звездные гости. В частности, соучредительница и креативный директор cher17.ua Таня Парфильева, дизайнер Светлана Готочкина, фэшн-блогерша Алина Френдий, предприниматель и телепродюсер Евгений Таллер. Это те, которые сейчас зажгли фото со свадьбы.

Напомним, что слухи об их отношениях появились еще в мае, хотя пара ничего не подтверждала. В социальной сети Даша Квиткова опубликовала фотографию, где можно было увидеть только руку футболиста. Однако поклонники уже тогда узнали его по татуировкам. Уже потом спортсмен на день рождения Квитковой впервые подтвердил их отношения публично.

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