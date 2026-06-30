Бензин снова дорожает: какие ценники на украинских АЗС
В Украине изменяются цены на горючее на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом правительством введен ряд мер, чтобы не допустить резкого подорожания
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 30 июня в Украине средние цены на АЗС таковы:
- Бензин А-95 премиум – 78,74 гривны за литр (+0,51 гривны);
- Бензин А-95 – 74,59 гривны за литр (-0,04 гривны);
- Бензин А-92 – 68,85 гривны за литр (без изменений);
- Дизельное топливо – 76,19 гривны за литр (-0,22 гривны);
- Газ автомобильный – 40,65 гривны за литр (-0,07 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Актриса Ольга Сумская призналась, как увеличила свой доход
01 июля 2026, 01:35Певица Lida Lee после измены парня закрутила роман с подругой
01 июля 2026, 00:55Актриса Наталья Денисенко призналась, как маленький сын отреагировал на ее вторую свадьбу
01 июля 2026, 00:35В Киеве "нагрели" 1,2 миллиона на реконструкции сквера
30 июня 2026, 23:30В Киеве псевдо-правоохранитель выманил у мужчины миллион
30 июня 2026, 23:15Квартира пропагандиста Лебедева в центре Киева ушла с молотка
30 июня 2026, 22:54Россияне ударили дронами по Харьковщине: есть раненые
30 июня 2026, 22:50Кадровые выводы за неготовность к зиме: правительство проверяет планы устойчивости общин
30 июня 2026, 22:15Удар КАБами по Сумам: количество пострадавших выросло до 21 человека
30 июня 2026, 21:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все блоги »