Россияне ударили дронами по Харьковщине: есть раненые
Россияне днем атаковали центральную часть города Богодухов. Враг атаковал город дроном
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Удар дроном пришелся в дорожное покрытие. В результате удара пострадали восемь местных жителей. Двух челоков госпитализировали.
Впоследствии россияне вторично ударили по городу беспилотником. Попадание пришлось в АЗС. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, враг использовал дроны типа "Молния".
Напомним, днем 30 июня россияне также атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. К сожалению, погибли два человека. Также известно о поврежденном детском саду.
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