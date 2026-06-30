Россияне ударили дронами по Харьковщине: есть раненые

Фото: прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Удар дроном пришелся в дорожное покрытие. В результате удара пострадали восемь местных жителей. Двух челоков госпитализировали.

Впоследствии россияне вторично ударили по городу беспилотником. Попадание пришлось в АЗС. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, враг использовал дроны типа "Молния".

Напомним, днем 30 июня россияне также атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. К сожалению, погибли два человека. Также известно о поврежденном детском саду.