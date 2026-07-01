Акторка Ольга Сумська зізналась, як збільшила свій дохід

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Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що соціальні мережі стали для неї непоганим джерелом доходу. Вона зізналась, що допомогло їй "збільшити цифри"

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ольги Сумської, велику частину її контенту зараз займає саме підтримка українських брендів, які зараз переживають важкі часи. При цьому вона заробляє на соцмережах. Акторка зізналась, що збільшити дохід вдалось після того, як вона найняла менеджера.

"У мене є менеджерка, яка веде переговори. І я помітила тенденцію: коли я сама вела сторінку, не було так багато пропозицій. А коли все ж таки з'явилась людина, в мене трошки побільшали статки в цьому плані", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська зізналась, що на піку кар'єри опинилась "за бортом" популярних телепроєктів. Причиною став вік.