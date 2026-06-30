Потолок полностью обрушился: продюсер Елена Мозговая показала свою квартиру после обстрелов

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Продюсер Елена Мозговая показала, как после обстрела выглядит ее квартира. Оказалось, что потолка в доме практически больше нет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Елены Мозговой, ее квартира пострадала из-за взрывной волны от российских обстрелов. Дом "разгерметизировался", из-за чего вода начала просачиваться. В конце концов потолок просто обвалился.

"После бесконечных сотрясений наш дом немного разгерметизировался, вода пошла не туда и у нас обвалился потолок", - говорит продюсер.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, также в июне 2025 года квартира, где Елена Тополя и ее бывший супруг Тарас Тополя жили с детьми, была повреждена после обстрела. Теперь артистка рассказала, получила ли она помощь от государства.