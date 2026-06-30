Кадровые выводы за неготовность к зиме: правительство проверяет планы устойчивости общин
Президент Владимир Зеленский заявил, что часть украинских общин отстает в подготовке к осенне-зимнему периоду, в связи с этим возможны кадровые выводы
Об этом глава государства написал в Телеграмме, передает RegioNews .
Во время совещания чиновники доложили о подготовке к зимнему периоду, в частности, об обеспечении газом, защите энергогенерации и логистических путей, поставках необходимого оборудования.
Во время совещания руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий доложил о сотрудничестве между энергетическими компаниями и подготовке соответствующих соглашений, которые планируется заключить уже в июле.
Премьер-министр Юлия Свириденко проинформировала об обеспечении государства необходимыми объемами горючего и выполнении регионами планов устойчивости.
"Часть общин, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", – подчеркнул президент.
Напомним, что ранее президент Украины рассказал, что правительство проверяет работу с объектами энергетики и инфраструктуры. Речь идет о критических объектах для прохождения следующей зимы.