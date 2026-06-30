Фото: ГСЧС

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 30 июня 2026 года около 19:10 российские военные атаковали с помощью БпЛА гражданское авто в Херсоне.



В результате удара погиб мужчина 1975 года рождения. Еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили ранения.



Напомним, что в Днепропетровской области на протяжении 30 июня четыре человека получили ранения в результате российских атак.