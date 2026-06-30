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30 июня 2026, 22:54

Квартира пропагандиста Лебедева в центре Киева ушла с молотка

30 июня 2026, 22:54
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Фото: Freepik
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Фонд государственного имущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает RegioNews .

"Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов", - говорится в сообщении.

За актив соревновались два участника, а финальная цена составляла 13,5 млн грн, что почти на 3 млн грн превышает стартовую стоимость.

Победителем аукциона стало ООО "Центр исследований беспилотных систем".

В ФГИ напомнили, что средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, работая на восстановление государства.

Напомним, ранее Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

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