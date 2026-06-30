Квартира пропагандиста Лебедева в центре Киева ушла с молотка
Фонд государственного имущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает RegioNews .
"Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов", - говорится в сообщении.
За актив соревновались два участника, а финальная цена составляла 13,5 млн грн, что почти на 3 млн грн превышает стартовую стоимость.
Победителем аукциона стало ООО "Центр исследований беспилотных систем".
В ФГИ напомнили, что средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, работая на восстановление государства.
Напомним, ранее Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.