Акторка Наталка Денисенко зізналась, як маленький син відреагував на її друге весілля
Нещодавно Наталка Денисенко сказала "так" своєму коханому Юрію Савранському. Тепер акторка розповіла, як на це відреагував її 8-річний син
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Наталки Денисенко, 8-річний Андрійко відреагував на її заручини абсолютно спокійно. Хлопчик лише спитав, чи дуже дорога її каблучка. Крім того, дитина взагалі не зрозуміла, навіщо було робити пропозицію.
"Він не зрозумів, навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік", - каже акторка.
Денисенко розповіла, що хлопчик дуже швидко звик до Савранського.
Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина.
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