Певица Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали рак

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В 35 лет Мика Ньютон перенесла операцию после того, как ей диагностировали рак яичника. Это произошло именно тогда, когда они с мужем пытались зачать ребенка

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Мика Ньютон рассказала, что приехала в Украину и обратилась к врачу, потому что хотела зачать ребенка. Однако при УЗИ обнаружили большую кисту в яичнике. Артистка призналась, что она заплакала, когда вышла из кабинета.

"Ты идешь к врачу стать мамой, а тебе вместо ребенка дают рак. Я настолько устрашилась, что не стану мамой", - говорит певица.

После операции ей тоже было очень тяжело морально. В частности, из-за того, что она потеряла надежду на материнство.

"Открываю Instagram, а там все беременные или родили. У меня впервые такое: у нее есть, а у меня нет, я свое потеряла. Почувствовала злобу. Я себе так не понравилась в этом состоянии", - вспоминает артистка.

Впоследствии она отважилась на ЭКО. Однако желанная беременность закончилась выкидышем. Идею использовать донорскую яйцеклетку мужчина не поддержал.

Сейчас Мика Ньютон и его муж решили, что они усыновят ребенка. Сделать они желают это в Украине.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказывала, что старшей дочери Маше исполнилось десять лет, супруги очень захотели пополнение. Однако, к сожалению, рассказала актриса, произошел выкидыш. Это произошло, когда была восьмая неделя беременности.