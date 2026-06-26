20:56  25 июня
Авиаудар по Купянщине: враг убил гражданского и ранил четырех человек
20:45  25 июня
В Днепропетровской области военный бросал гранаты с балкона многоэтажки
20:10  25 июня
В Полтавской области на укрытиях для детей "нагрели" 19 миллионов
UA | RU
UA | RU
26 июня 2026, 01:55

Певица Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали рак

26 июня 2026, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 35 лет Мика Ньютон перенесла операцию после того, как ей диагностировали рак яичника. Это произошло именно тогда, когда они с мужем пытались зачать ребенка

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Мика Ньютон рассказала, что приехала в Украину и обратилась к врачу, потому что хотела зачать ребенка. Однако при УЗИ обнаружили большую кисту в яичнике. Артистка призналась, что она заплакала, когда вышла из кабинета.

"Ты идешь к врачу стать мамой, а тебе вместо ребенка дают рак. Я настолько устрашилась, что не стану мамой", - говорит певица.

После операции ей тоже было очень тяжело морально. В частности, из-за того, что она потеряла надежду на материнство.

"Открываю Instagram, а там все беременные или родили. У меня впервые такое: у нее есть, а у меня нет, я свое потеряла. Почувствовала злобу. Я себе так не понравилась в этом состоянии", - вспоминает артистка.

Впоследствии она отважилась на ЭКО. Однако желанная беременность закончилась выкидышем. Идею использовать донорскую яйцеклетку мужчина не поддержал.

Сейчас Мика Ньютон и его муж решили, что они усыновят ребенка. Сделать они желают это в Украине.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказывала, что старшей дочери Маше исполнилось десять лет, супруги очень захотели пополнение. Однако, к сожалению, рассказала актриса, произошел выкидыш. Это произошло, когда была восьмая неделя беременности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк
26 июня 2026, 00:55
Ведущий Александр Педан откровенно заговорил о кризисе в браке
25 июня 2026, 01:35
Певица Елена Тополя призналась, почему ей стыдно перед мамой
25 июня 2026, 00:55
Все новости »
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
Состояние ведущего "Караоке на майдане" после операции ухудшилось
26 июня 2026, 01:35
Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк
26 июня 2026, 00:55
Цены на дизель рухнули: какие теперь цены на бензин на АЗС в Украине
25 июня 2026, 23:55
В Прикарпатье судили за неявку по повестке мужчину с инвалидностью
25 июня 2026, 23:35
В Киевской области отца троих детей судили за неявку по повестке
25 июня 2026, 23:15
Кровавый инцидент в Харькове: ранее судимый мужчина ранил двух полицейских
25 июня 2026, 22:56
Украинские военные поймали российский дрон на удочку
25 июня 2026, 22:45
На Прикарпатье мужчина поджег дом, чтобы скрыть убийство
25 июня 2026, 22:35
Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: двое раненых и масштабные разрушения
25 июня 2026, 22:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »