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27 червня 2026, 00:55

В Україні помер відомий режисер

27 червня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Український режисер та сценарист сербського походження Бата Недич помер після важкої хвороби. Йому було 64 роки

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

В Одеській кіностудії підтвердили, що режисер Бата Недич після тривалої хвороби помер у віці 64 року. На цю втрату вже відреагував відомий український письменник Андрій Кокотюха.

"Помер Бата Недич. Режисер першого — від 2000 року, з урахуванням "Украденого щастя" (2004), але то все — україномовного серіалу "Століття Якова". Роман Володимира Лиса, сценарій мій. Бата встиг зняти своє останнє кіно — волею долі теж за моїм сценарієм. Сумую", - прокоментував Кокотюха.

Бата Недич створив перший свій перший фільм на Кіностудії імені Олександра Довженка 1989 року. Згодом режисер переїхав до України та розвивав тут власну творчу кар’єру. Роками він працював у сфері українського телебачення. Зокрема. працював у проєктах "Зцілення любов’ю", "Село на мільйон", "Хазяйка".

Нагадаємо, раніше пішла з життя зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

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