Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк

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Звезда сериала "Тина нава" Иван Билаш признался, что когда-то влюбился в ведущую Лесю Никитюк. По его словам, он восхищался ее харизмой

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Когда актеру было 17 лет, он работал помощником сценариста и впервые увидел, как создаются большие телевизионные шоу. Именно так он зарабатывал первые деньги и получал опыт. Тогда он впервые встретил Лесю Никитюк.

"Леся Никитюк для меня тогда была фантастической. Если уж совсем честно, то я был в нее влюблен. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались вещи, которые редко встречаются вместе: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила рядом, у меня замирало все. - Я был за все.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца . Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.