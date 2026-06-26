Состояние ведущего "Караоке на майдане" после операции ухудшилось

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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Известный украинский рэпер ХАС (Назар Хассан) перенес серьезную операцию. Это было уже четвертое вмешательство на почке. Сам ведущий "Караоке на майдане" сообщил, что его состояние ухудшилось.

"Коллеги… мне хуже. Физически не смогу участвовать в съемках и выступлениях на этой неделе… Держите кулачки", - сказал ХАС.

Организаторы отмечают, что встреча со зрителями и гостями проекта состоится уже 4 июля на Контрактовой площади.

Напомним, ранее артист рассказывал, что имеет врожденный порок почки. Поэтому сейчас много времени он уделяет лечению. Артист объяснил, что физически не может проводить концерты.