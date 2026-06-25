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25 июня 2026, 01:35

Ведущий Александр Педан откровенно заговорил о кризисе в браке

25 июня 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Александр Педан с супругой Инной в браке уже 23 года. Ведущий честно рассказал, что они пережили определенные кризисы

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам ведущего, в отношениях с супругой за долгие годы брака были критические моменты. Однако им удавалось это проходить. В частности, одной из причин он называет детей, ставших их мотивацией.

"У нас тоже были критические моменты и неоднократно. Семейная жизнь — это работа, и она тоже идет синусоидой. И эти моменты надо чувствовать, когда кто-то где-то, может, остыл немножко, второй должен включаться и так далее. Точно не святые, но мы как-то понимали, что мы вместе сильнее. Для нас мотивация была – наши дети. Честно скажу, вовремя рожден Марик. 9 лет назад наш сын дал нашим отношениям новый толчок", - говорит Александр Педан.

Ведущий добавил, что сейчас они постоянно развиваются и стараются быть друг другу интересными. По его мнению, в отношениях важно слушать партнера.

"Нужно быть интересным своему партнеру. Первая секретная формула - надо научиться говорить. Банально, но надо научиться говорить обо всех своих потребностях, прихотях, о том, что не устраивает - от быта до интима. К сожалению, кто не научится говорить, то отношения обречены. Говорить — это очень важно. Думать не только о себе, но и о партнере. Когда ты этим занимаешься, тогда все нормально", - говорит ведущий.

Напомним, ранее ведущий Александр Педан получил диплом о высшем образовании одновременно с дочерью Валерией. Они вместе учились во Львове.

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