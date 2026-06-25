Певица Елена Тополя призналась, почему ей стыдно перед мамой

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Певица Елена Тополя рассказала о случае, из-за которого ей стыдно перед своей мамой. По ее словам, тогда женщина была в отчаянии

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ситуация произошла, когда Елена Тополь училась в младших классах. У нее были плохие отношения с учительницей и в один день она поняла, что все равно получит плохую оценку и не пошла на урок. Однако попасть домой она не смогла, потому что родителей не было, поэтому она пошла к соседке.

При этом в школе все занервничали и стали искать девочку. Теперь Елена Тополь признается, что ей очень стыдно перед мамой за это.

"Не чувствую никакой вины перед учительницей. Чувствую вину перед мамой, потому что когда она пришла домой, сразу прибежали мои одноклассники, потому что все меня искали. Видели, что я шла в школу, и все просто испугались, что со мной что-то случилось. Мама была в полном отчаянии", - сказала она.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала, что пошло не столько в отношениях с бывшим мужем. По ее словам, она растворилась в семейной жизни.