Певица Надя Дорофеева оказалась под капленицей

Фото из открытых источников

Украинская певица Надя Дорофеева заставила фанатов нервничать. Она показала фото, на котором можно увидеть, что лежит под капленицей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица опубликовала фото, на котором можно увидеть капельницу. Артистка пояснила, что действительно серьезной угрозы ее здоровью нет. Она пояснила, что таким образом восстанавливает баланс необходимых микроэлементов в своем организме после изнурительных рабочих будней.

"Недостаток железа", - объяснила артистка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала о плохом самочувствии. По словам певицы, у нее подорван иммунитет.