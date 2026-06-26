Відомий актор зізнався, що закохався в Лесю Нікітюк

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Зірка серіалу "Тина нава" Іван Білаш зізнався, що колись закохався у ведучу Лесю Нікітюк. За його словами, він захоплювався її харизмою

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Коли актору було 17 років, він працював помічником сценариста та вперше побачив, як створюються великі телевізійні шоу. Саме так він заробляв перші гроші та отримував досвід. Тоді він вперше зустрів Лесю Нікітюк.

"Леся Нікітюк для мене тоді була фантастичною. Якщо вже зовсім чесно, то я був у неї закоханий. Мені здавалося, що в ній неймовірним чином поєднувалися речі, які рідко зустрічаються разом: професіоналізм, легкість, почуття гумору, харизма. Коли вона проходила поряд, в мене завмирало все. Я був закоханий шалено в неї", - каже Іван Білаш.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.