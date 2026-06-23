Продюсер Ирина Горова впервые намекнула на новый роман

Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Продюсер Ирина Горова опубликовала в соцсети фото, где можно увидеть, что она держала за руку загадочного мужчину. Судя по декорациям, пара была на чьей-то свадьбе. При этом имя и лицо партнера продюсер не показывает.

Напомним, что ранее Ирина Горова была в отношениях с рэпером Потапом. Вместе они воспитывают 17-летнего сына Алексея. Следует отметить, что и сам Потап уже развелся: недавно он и Настя Каменских подтвердили свой разрыв . При этом они объединили свой дуэт, который поставили на паузу много лет назад.