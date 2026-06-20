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20 июня 2026, 00:55

Ведущий Александр Педан окончил университет в один день с дочерью

20 июня 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Украинский ведущий Александр Педан получил диплом о высшем образовании одновременно с дочерью Валерией. Они вместе учились во Львове

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Александр Педан получил степень магистра в Украинском католическом университете во Львове. Он хотел получить второе высшее образование по специальности "Государственное управление". Диплом он получил в один день с дочерью.

21-летняя дочь ведущего получила диплом бакалавра в том же университете, что и папа, но по специальности "социология".

"В этом году в УКУ стало на одного бакалавра и одного магистра больше. Не верится, что 4 года назад все только начиналось. Теперь с Лерой мы оба выпускника", - говорит Педан.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, какой университет избрал его старший сын. Оказалось, что парень уже помогает фонду отца.

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