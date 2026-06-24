Украинскую певицу "кинули" на миллион гривен

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Екатерина Бужинская рассказала об инциденте, когда ее подставил партнер. Это произошло на одном из популярных вокальных проектов

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Певица рассказала, что это произошло в 2011 году, когда она приняла участие в одном вокальном проекте в паре. Тогда они с партнером договорились, что в случае выигрыша призовые средства делят пополам, потому что артистка также вкладывала немало своих средств в подготовку к шоу. Однако ее партнер впоследствии не захотел "делиться" миллионом гривен.

"Я никогда раньше не рассказывала об одном случае из проекта "Народная звезда", который выиграла много лет назад. Перед началом шоу мы с партнером договорились, что если победим, то призовой миллион гривен поделим поровну, я ведь вкладывала собственные средства в подготовку: костюмы, хореографию, вокал, сценические образы. После победы партнер просто исчез", – говорит Екатерина Бужинская.

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