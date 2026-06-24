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24 июня 2026, 01:35

Украинскую певицу "кинули" на миллион гривен

24 июня 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Екатерина Бужинская рассказала об инциденте, когда ее подставил партнер. Это произошло на одном из популярных вокальных проектов

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Певица рассказала, что это произошло в 2011 году, когда она приняла участие в одном вокальном проекте в паре. Тогда они с партнером договорились, что в случае выигрыша призовые средства делят пополам, потому что артистка также вкладывала немало своих средств в подготовку к шоу. Однако ее партнер впоследствии не захотел "делиться" миллионом гривен.

"Я никогда раньше не рассказывала об одном случае из проекта "Народная звезда", который выиграла много лет назад. Перед началом шоу мы с партнером договорились, что если победим, то призовой миллион гривен поделим поровну, я ведь вкладывала собственные средства в подготовку: костюмы, хореографию, вокал, сценические образы. После победы партнер просто исчез", – говорит Екатерина Бужинская.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.

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