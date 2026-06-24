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24 июня 2026, 00:55

Певица Lama рассказала об отношениях с любимым, моложе ее на 18 лет

24 июня 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Наталья Деньков (Lama) рассказала об отношениях со своим любимым. Роман младше ее на 18 лет

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Долгое время Lama встречается с мужем Романом, младше ее на 18 лет. При этом артистка отметила, что она не переживает по поводу разницы в возрасте. Напротив, она чувствует себя гораздо лучше.

"Вообще, я советую всем женщинам иметь таких мужчин, младше себя. Женщина сама начинает иметь младший вид с таким мужчиной, потому что там правильная молодая энергия, и ты тогда не чувствуешь вот этой депрессии. Я сталкивалась с мужчинами, которые после 40 - у них уже все пропало, они в депрессии, они еще поняли, они еще тебя присадят, они еще тебя присадят, они еще тебя присадят, они еще тебя присадят, они еще тебя посадят. хороший вид, чтобы все было классно, лучше, чтобы мужчина был все же моложе", - говорит певица.

При этом она не желает выходить замуж. Артистка пояснила, что для нее штамп в паспорте не важен.

"Нет нужды в этом. Я поняла, что отношения - это не штамп в паспорте, он ничего не меняет. Если человек плохой с самого начала, штамп в паспорте не изменит это. Он как был плохой, то будет плохой. Если человек ответственный, взрослый, сформированный, то он будет всегда к тебе относиться, как к своей жене", - говорит Lama.

Напомним, ранее артистка рассказала об опыте абьюзивных отношений. Доходило до того, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку.

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