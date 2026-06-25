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25 червня 2026, 01:35

Ведучий Олександр Педан відверто заговорив про кризу у шлюбі

25 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Олександр Педан із дружиною Інною у шлюбі вже 23 роки. Ведучий чесно розповів, що вони пережили певні кризи

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами ведучого, у стосунках із дружиною за довгі роки шлюбу були критичні моменти. Проте їм вдавалось це проходити. Зокрема, однією з причин він називає дітей, які стали їхньою мотивацією.

"У нас теж були критичні моменти і неодноразово. Сімейне життя — це робота, і воно теж йде синусоїдою. І ці моменти треба відчувати, коли хтось десь, може, охолов трошки, другий має включатись і так далі. Точно не святі, але ми якось розуміли, що ми разом сильніші. Для нас мотивація була — наші діти. Чесно скажу, вчасно народжений Марік. 9 років тому наш син дав нашим стосункам новий поштовх", - каже Олександр Педан.

Ведучий додав, що зараз вони постійно розвиваються та намагаються бути один одному цікавими. На його думку, у стосунках важливо слухати партнера.

"Треба бути цікавим своєму партнеру. Перша секретна формула — треба навчитися говорити. Банально, але треба навчитися говорити про всі свої потреби, забаганки, про те, що не влаштовує — від побуту до інтиму. На жаль, хто не навчиться говорити, то стосунки приречені. Говорити — це дуже важливо. Думати не тільки про себе, а й про партнера. Коли ти цим займаєшся, тоді все нормально", - каже ведучий.

Нагадаємо, раніше ведучий Олександр Педан отримав диплом про вищу освіту одночасно з донькою Валерією. Вони разом навчались у Львові.

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