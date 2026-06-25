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25 червня 2026, 00:55

Співачка Олена Тополя зізналась, чому їй соромно перед мамою

25 червня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Олена Тополя розповіла про випадок, через який їй соромно перед своєю мамою. За її словами, тоді жінка була у відчаї

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ситуація сталась, коли Олена Тополя навчалась у молодших класах. У неї були погані стосунки із вчителькою і в один день вона зрозуміла, що все одно отримає погану оцінку, і не пішла на урок. Однак потрапити додому вона не змогла, бо батьків не було, і тому вона пішла до сусідки.

При цьому в школі всі занервували та почали шукати дівчинку. Тепер Олена Тополя зізнається, що їй дуже соромно перед мамою за це.

"Не відчуваю ніякої провини перед вчителькою. Відчуваю провину перед мамою, бо коли вона прийшла додому, одразу прибігли мої однокласники, тому що всі мене шукали. Бачили, що я йшла до школи, і всі просто перелякалися, що зі мною щось сталося. Мама була в повному відчаї", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла, що пішло не так у стосунках із колишнім чоловіком. За її словами, вона розчинилась у сімейному житті.

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